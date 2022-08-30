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Україна отримала від Швеції новий пакет військової допомоги: що відомо

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україна отримала від Швеції новий пакет військової допомоги. В нього увійшло "саме те, що найбільше зараз потрібно на фронті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби.

"Вчора був в Швеції, сьогодні - в Чехії. День вчора був важливий. Багато хвилювань. Всі стежать за подіями на півдні України, але наш дипломатичний наступ на півночі Європи ніхто теж не скасовував. Тому вчора отримали від Швеції черговий пакет військової підтримки. Працювали з шведськими колегами над тим, на що саме будуть витрачені ці гроші для оборонної підтримки України", - сказав він.

Водночас за словами Кулеби, були названі конкретні позиції, на які очікує Україна.

"Ми вдячні їм за підтримку. Але ми хочемо отримати саме те, що найбільше зараз потрібно на фронті і те, що Швеція реально може нам надати", - додав міністр.

Як повідомлялось, Швеція надасть Україні додатковий пакет військової допомоги, щоб допомогти захиститися від вторгнення Росії. Вартість пакета складе 46,75 млн доларів.

Нагадаємо, Україна просить у Швеції ракети класу повітря-повітря Archer та ППО.

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