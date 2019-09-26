Україна отримала найбільший пакет підтримки в історії ЄС, - Єврокомісія

Європейська комісія заявила, що надала Україні за останні п'ять років найбільший пакет підтримки за всю історію Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Єврокомісія не надала офіційного заяву за підсумками оприлюдненої стенограми телефонної розмови між президентами України і США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, де обговорювалася недостатня підтримка України з боку ЄС. Незважаючи на це офіційний представник Єврокомісії Карлос Мартін Руїз Де Гордежуела заявив про безпрецедентної підтримки України з боку ЄС.

"За ці п'ять років ми зібрали для України найбільший пакет підтримки за всю історію Європейського Союзу. Як твердий прихильник України та її демократичного шляху, і визнаючи безпрецедентні виклики, з якими стикається Україна, і безпрецедентні реформаторські зусилля після революції 2014 року, Європейський союз разом з європейськими фінансовими установами залучив понад 15 млрд євро грантів та позик на підтримку процесу реформ", - заявив представник Єврокомісії

За словами Гордежуелы, ЄС повністю підтримує територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України.

Нагадаємо, раніше в Кабінеті міністрів України назвали критику ЄС під час розмови між Зеленським і Трампом "робочим процесом великої політики".