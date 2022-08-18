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Зеленський звернувся до Гутерреша з проханням щодо полонених

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Україна, Четвер 18 серпня 2022 21:17
Зеленський звернувся до Гутерреша з проханням щодо полонених Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський закликав ООН забезпечити виконання Росією норм міжнародного права у відношенні до українських полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського за підсумками зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

"Я закликав пана генсека застосувати всі можливості ООН, щоб забезпечити виконання Росією всіх норм міжнародного права щодо полонених. Ми обговорили направлення місії в Оленівку", - заявив президент.

Він також підкреслив, що необхідно встановити повну правду про теракт в Оленівці, під час якого загинули близько 50 українських військовополонених.

Нагадаємо, раніше постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк заявив, що в української сторони є докази, того що РФ спланувала вбивство військовополонених в Оленівці.

Також ми писали, що ООН планує найближчим часом запустити місію, яка займеться "встановленням фактів" трагедії в Оленівці, де загинули близько півсотні українських військовополонених.

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