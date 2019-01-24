Україна отримала понад мільярд гривень від боротьби з "тіньовою" зайнятістю у 2018

Ілюстративне фото (twitter.com/SFSofUkraine)

З вересня по грудень 2018 року роботодавці легалізували працю 1,9 млн найманих осіб

У Державній фіскальній службі заявили, що за підсумками 2018 року державні надходження від боротьби з нелегальною зайнятістю склали 1,3 мільярда гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДФС.

Вказано, що з цієї суми 727 млн гривень - єдиного внеску.

"За рахунок контрольних заходів з детінізації сума надходжень до бюджету зросла на понад 1,3 млрд грн. Так, перераховано понад 590 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 49 млн грн - військового збору, 727 млн грн - єдиного внеску та 27 млн грн - єдиного податку", - сказано у повідомленні.

У ДФС підкреслили, що проведені заходи дозволили також забезпечити захист прав найманих осіб щодо оплати їх праці, виявити та усунути факти прихованої зайнятості, залучити до державної реєстрації громадян у якості суб’єктів господарювання.

Так, з вересня по грудень минулого року роботодавці легалізували працю 1,9 млн найманих осіб.

Нагадаємо, в.о. глави Держслужби зайнятості Валерій Ярошенко заявив, що у січні 2019 року в Україні налічується близько 150 тисяч вакансій.

Як писало РБК-Україна раніше, у грудні 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 341,7 тисяч безробітних, що на 40,7 тисяч більше, ніж в листопаді.

Додамо, за методологією Міжнародної організації праці, в II кварталі 2018 року кількість безробітних в Україні зменшилася до 1,5 млн чоловік.