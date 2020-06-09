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Україна отримала гумдопомогу від Китаю для боротьби з COVID-19

Новини » Коронавірус     09.06.2020 - 18:58
Україна отримала гумдопомогу від Китаю для боротьби з COVID-19
Фото: прапори України і Китаю (agropolit.com)

Гуманітарний вантаж включає широкий спектр медичних виробів

В Україну прибула чергова партія гуманітарної допомоги від Китаю з широким спектром медичних виробів. Серед іншого, Україна отримала понад 50 тисяч тест-систем для діагностики коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

Гуманітарний вантаж включає:

  • тест-системи для діагностики коронавіруса (50016 одиниць);
  • медичні маски (50 тис. одиниць);
  • медичні захисні окуляри (30 тис. одиниць);
  • безконтактні термометри (1 тис. одиниць);
  • медичні хірургічні маски (200 тис. одиниць);
  • медичні захисні костюми (30 тис. одиниць);
  • одноразові медичні рукавички (50 тис. одиниць).

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після отримання гумдопомоги заявив, що "довірлива, відкрита і дружня атмосфера, яка склалася у відносинах між Україною і Китаєм, і надалі буде зміцнюватися і сприяти всебічному розвитку українсько-китайського стратегічного партнерства".

Нагадаємо, раніше Україна запросила в Ізраїлю гумдопомогу для боротьби з COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що Болгарія надасть гумдопомогу для українських медиків.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України КитайГуманітарна допомогаКоронавірус
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