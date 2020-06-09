Україна отримала гумдопомогу від Китаю для боротьби з COVID-19

Гуманітарний вантаж включає широкий спектр медичних виробів
В Україну прибула чергова партія гуманітарної допомоги від Китаю з широким спектром медичних виробів. Серед іншого, Україна отримала понад 50 тисяч тест-систем для діагностики коронавірусу.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.
Гуманітарний вантаж включає:
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після отримання гумдопомоги заявив, що "довірлива, відкрита і дружня атмосфера, яка склалася у відносинах між Україною і Китаєм, і надалі буде зміцнюватися і сприяти всебічному розвитку українсько-китайського стратегічного партнерства".
Нагадаємо, раніше Україна запросила в Ізраїлю гумдопомогу для боротьби з COVID-19.
Також РБК-Україна писало, що Болгарія надасть гумдопомогу для українських медиків.
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Автор: Максим Зайченко