ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина получила гумпомощь от Китая для борьбы c COVID-19

Новости » Коронавирус     09.06.2020 - 18:58
Украина получила гумпомощь от Китая для борьбы c COVID-19
Фото: флаги Украины и Китая (agropolit.com)

Гуманитарный груз включает широкий спектр медицинских изделий

В Украину прибыла очередная партия гуманитарной помощи от Китая с широким спектром медицинских изделий. Среди прочего, Украина получила более 50 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Гуманитарный груз включает:

  • тест-системы для диагностики коронавируса (50016 единиц);
  • медицинские маски (50 тыс. единиц);
  • медицинские защитные очки (30 тыс. единиц);
  • бесконтактные термометры (1 тыс. единиц);
  • медицинские хирургические маски (200 тыс. единиц);
  • медицинские защитные костюмы (30 тыс. единиц);
  • одноразовые медицинские перчатки (50 тыс. единиц).

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после получения гумпомощи заявил, что "доверчивая, открытая и дружеская атмосфера, которая сложилась в отношениях между Украиной и Китаем, и в дальнейшем будет укрепляться и способствовать всестороннему развитию украинско-китайского стратегического партнерства".

Напомним, ранее Украина запросила у Израиля гумпомощь для борьбы с COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что Болгария предоставит гумпомощь для украинских медиков.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины КитайГуманитарная помощьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь