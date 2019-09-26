Україна домовилася про безвіз із Еквадором

Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим з однією з країн Латинської Америки - Еквадором. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Пристайко зазначив, що Еквадор став 21-ю країною з безвізом для українців поміж країн Латинської Америки.

"Підписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян", - написав Пристайко.

Нагадаємо, 24 вересня Україна підписала чергову угоду про безвізовий режим - до переліку додалася південноамериканська країна - Колумбія. Тепер громадяни обох країн мають можливість перебувати на території іншої держави без оформлення віз терміном до 90 днів протягом 180 днів.

21 серпня Кабмін схвалив введення безвізу з Північною Македонією, також безвіз, ймовірно, вдасться отримати з Монголією.