Україна отримала 2 млрд доларів від випуску євробондів

Частина коштів одразу пішла на погашення випусків минулих років

Міністерство фінансів України провело розрахунки за новими єврооблігаціями, номінованими в доларах США. Облігації розмішені з відсотковою ставкою 7,253% та з погашенням у 2033 році.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Крім того, Мінфін також повідомив про завершення обміну єврооблігацій, номінованих в доларах США, з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням в 2021 році і єврооблігацій, номінованих в доларах США, з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням в 2022 році. Облігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin.

В результаті завершення обміну єврооблігацій, загальна сума єврооблігацій з погашенням в 2021 році в обігу складає 974,146 млн доларів, а загальна сума єврооблігацій з погашенням в 2022 році в обігу - 1 013,354 млн доларів.

Як зазначили в Мінфіні, інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (81%), хедж-фондів (13%), банків (4%) та пенсійних і страхових фондів (2%).



Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполучених Штатів, Сполученого Королівства та країн Європейського Союзу, які придбали більшу частину нового випуску та взяли участь в правочині з обміну єврооблігацій - їх частки склали 48%, 38% та 13% відповідно.



Сума заявок на придбання цінних паперів та участь в пропозиції обміну на піку сягнула 7 мільярдів доларів від більш як 200 інвесторів зі всього світу.



Goldman Sachs International та J.P. Morgan були залучені як спільні лід-менеджери та спільні дилери-менеджери транзакції.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінфін розмістив випуск євробондів на 2 млрд доларів з погашенням у 2033 році з дохідністю 7,25% річних.

Також повідомлялося, що Міністерство фінансів України викупить єврооблігації з погашенням в 2021 і 2022 роках на суму 806 млн доларів і заплатить за них 846 млн доларів.