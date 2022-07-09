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Україна отримає ще 1,7 млрд доларів безповоротної допомоги: на що підуть кошти

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Україна, Субота 09 липня 2022 13:54
Україна отримає ще 1,7 млрд доларів безповоротної допомоги: на що підуть кошти Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна отримає 1,7 млрд доларів гранту від Цільового фонду одного донора, створеного МБРР, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID. Проєкт відповідної угоди схвалений на засіданні уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram.

"Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки МБРР та МАР", - написав він

За його словами, це результати домовленостей, досягнутих партнерами з розвитку через розв’язану Росією широкомасштабну агресію проти України.

Шмигаль повідомив, що кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Нагадаємо, Україна поки отримує значно менші обсяги допомоги від західних партнерів, ніж потреба в 5 млрд доларів. Зокрема, в червні 967,4 млн доларів надійшли від Світового банку, 779,0 млн доларів - від уряду Канади, 479,4 млн доларів - від Агентства з міжнародного співробітництва Японії.

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