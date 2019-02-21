Україна може отримувати вугілля з ОРДЛО через Білорусь, - "Радіо Свобода"

Білорусь вказала рекордний експорт до України, Держстат відмовляється від коментарів

Украина может получать уголь из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей через территорию Беларуси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Радио Свобода".

Сообщается, что по официальной статистике Белстата, за прошлый год экспорт каменного угля в Украину вырос в 980 раз, антрацита - в 340 раз. И это при том, что в Беларуси нет своих месторождений, кроме бурого угля.

Как сообщает Белстат, белорусский экспорт каменного угля в Украину составил 588,5 тысячи тонн (0,6 тысячи тонн в 2017 году), антрацита - 102,2 тысячи тонн (0,3 тысячи тонн в 2017 году). Также сообщается, что существенно вырос экспорт в страны Европейского союза. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси отметили, что власти не занимаются поставками угля. Так же ответили и в Министерстве энергетики.

Предполагается, что по территории Беларуси в Украину и Европу может поступать уголь из самопровозглашенных "ДНР/ЛНР". В частности, в 2017 году представители ЛНР заявляли, что ведут переговоры с Минском о поставках угля. Однако тогдашний вице-премьер Беларуси Владимир Семашко опроверг эту информацию.

В то же время представитель одной из компаний энергетического сектора Беларуси подчеркнул, что поставками угля занимаются коммерческие структуры. По его словам, в Украину везут уголь преимущественно украинские компании, а в Европу - российские. Эти компании имеют статус резидентов Беларуси, но белорусского капитала у них нет. По его словам, возможно, уголь из Донбасса и попадает в Польшу.

"Но если кто-то возит, то по документам уголь российский. А какой он де-факто - донецкий или российский - я не знаю", - отметил источник.

По данным Государственной службы статистики Украины, в 2018 году покупали уголь в странах Евросоюза, Африки и американского континента, а также в Казахстане, Молдове и России. Наибольший объем как каменного, так и антрацитового угля в прошлом году ввозился именно из России.

Как пишет "Радио Свобода", в украинском Госстате отказались комментировать, почему в статистике не отражены поставки угля из Беларуси. Кроме того, крупнейший потребитель угля ДТЭК заявил, что не делал поставок угля из Беларуси. В то же время в государственной компании "Центрэнерго" не предоставили комментарий.

Издание полагает, что следы могут вести к окружению действующего президента Украины Петра Порошенко, исходя из того, что "Центренерго" контролируется его деловым партнером Игорем Кононенко. В 2016 году компания оказалась в центре скандала, когда выяснилось, что она через российского контрагента приобретала уголь в ОРДЛО под маркой угля из ЮАР.

Напомним, ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что Россия ежегодно вывозит 2,8 млн тонн угля с оккупированного Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также заявлял, что РФ продает уголь с оккупированного Донбасса в Турцию и Польшу.