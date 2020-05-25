Глава Оператора ГТС назвав причини падіння цін на газ в Україні

Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни на газ в Україні обвалилися після падіння вартості газу в Європі

Ціна на газ на внутрішньому ринку України знизився до 1860 грн за 1 тис. кубометрів. Вільний імпорт гарантує справедливе ціноутворення для споживачів України.

Про це генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон написав на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначив Макогон, в останні тижні імпорт газу в Україну стабілізувався на рівні близько 44 млн кубометрів на добу. При цьому після запуску об'єднаної точки і віртуального реверсу з Угорщини з 1 травня, цей напрямок стало основним маршрутом постачання з часткою практично в 50% від загального обсягу імпорту.

За його даними, Словаччина опустилася на друге місце - 34%, а Польща значно підросла - до 16%, причому віртуальним реверсом імпортується більше половини від загального обсягу.

"Наявність альтернативних маршрутів постачання газу в Україну і вільний імпорт газу в країну гарантує справедливе ціноутворення для споживачів України. Як результат, слідом за зниженням ціни на газ в ЄС ціна на газ в Україні знизилася вже до 1860 грн за тис. кубометрів", - написав Макогон.

Як повідомляло РБК-Україна, "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення в травні на 21% до 2300 грн/тис. куб. м.

Нагадаємо, "Нафтогаз" знизив ціну на газ для промислових підприємств у червні на 19,0-20,7% до 2 713 - 3 182 грн/тис. куб. м.

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Автор: Олександр Білоус