Україна, Польща і США підписали меморандум про співпрацю у сфері енергетики

Україна, Польща і США сьогодні, 31 серпня, підписали меморандум про тристороннє співробітництво в сфері енергетики. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк у Facebook.

На зустрічі з міністром енергетики США Ріком Перрі українська делегація обговорила важливість диверсифікації ризиків, продиктованих залежністю від поставок російського газу, як для України, так і для Польщі.

Повідомляється, що одним з кроків забезпечення енергетичної незалежності України буде налагодження поставок зрідженого газу через Польщу. Для цього побудований спеціалізований інтерконнектор, який об'єднає наші газотранспортні системи.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що США, Польща і Україна підпишуть угоду про співпрацю в сфері поставок газу. Документ підпишуть Петро Наімський, державний секретар канцелярії прем'єр-міністра Польщі, Рік Перрі, міністр енергетики США і Олександр Данилюк, секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Угода стосується співпраці в області реформ українського газового ринку, інфраструктури імпорту природного газу Республіки Польща, інфраструктури зберігання газу в Україні і американського експорту СПГ, а також газових стиків у регіоні.