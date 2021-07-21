Україна та Польща про угоду щодо "Північного потоку-2": не заповнює дефіцит безпеки

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС .

"Україна та Польща працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску Північного потоку - 2, допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, підтримки країн в їхніх прагненнях стати членами західних демократичних інституцій, мінімізації загроз миру та енергетичній безпеці", - повідомляється на сайті МЗС.

Зазначається, що актуальні пропозиції, які надходять задля мінімізації загрози від запуску газопроводу - не є достатньо ефективними. МЗС України, зі свого боку, закликає США й Німеччину звернути увагу на безпекову кризу, яка утворилася в нашій країна внаслідок будівництва "Північного потоку - 2".



"Водночас, воно збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпекову ситуацію в Європі, поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО та ЄС", - відзначає пресслужба МЗС коментуючи завершення будівництва газопроводу.