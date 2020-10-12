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Україна і Польща підписали угоду про розширення доступу до об'єктів приватизації

Автор: Максим Зайченко

У понеділок, 12 жовтня, Україна і Польща підписали угоду про розширення доступу до об'єктів приватизації. Документ дозволить польської компанії в умовах конфіденційності отримати широкий доступ до інформації про об'єкти приватизації в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко і голова Держкомпанії PGNiG Єжи Квецинський підписали договір про нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації про об'єкти приватизації", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що документ дозволить компанії PGNiG в умовах конфіденційності отримати широкий доступ до інформації про об'єкти приватизації, щоб "з повнотою знань про активи включитися в боротьбу за них".

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В Офісі президента також розраховують, що початок співробітництва ФДМУ з PGNiG має дати сигнал інвесторам з інших країн, що Україна відкрита до інвестицій.

Нагадаємо, сьогодні президент Польщі Анджей Дуда перебуває в Україні з офіційним візитом. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони опублікували спільну заяву за підсумками зустрічі в Києві.

Також РБК-Україна писало, що Україна планує відкрити консульство у польському місті Вроцлав.

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