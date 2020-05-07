Україна та Польща обговорили підготовку до саміту Східного партнерства

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні, 7 травня, у телефонній розмові зі своїм польським колегою Яцеком Чапутовичем обговорив підготовку до шостого саміту Східного партнерства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

За даними зовнішньополітичного відомства, Кулеба та Чапутович приділили особливу увагу підготовці до майбутнього саміту, а також обговорили взаємодію в рамках порядку денного Україна - Європейський союз.

Крім того, міністри обговорили питання двостороннього співробітництва та зусилля України та Польщі у протидії поширенню коронавірусу. Також глави МЗС погодили графік дипломатичних контактів.

"Чапутович запевнив у незмінній підтримці Польщею європейського та євроатлантичного вибору нашої держави, підтвердив необхідність збереження санкцій ЄС проти Росії", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Науседою. В ході розмови лідери держав обговорили підготовку до саміту Східного партнерства та саміту Україна-ЄС.

Також РБК-Україна писало, що Київ запропонував укласти угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським союзом під час саміту Східного партнерства. Підписання угоди обговорювалося під час телефонної розмови очільників урядів України та Хорватії.