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Україна і Польща домовилися поліпшити вантажоперевезення на кордоні

Новини » Суспільство    31.08.2019 - 23:59
Україна і Польща домовилися поліпшити вантажоперевезення на кордоні
Фото: польсько-український кордон (dailylviv.com)

Зеленський під час візиту у Польщу досягнув домовленостей

Під час першого дня у рамках офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі було досягнуто домовленостей щодо вирішення проблем під час перетину кордону між країнами. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Facebook-сторінку Зеленського.

Українським президент мав зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Сторонами, зокрема, було порушено питання великих черг під час перетину українсько-польського кордону вантажоперевізниками.

"Ми домовилися розв’язати проблему з вантажоперевезеннями через українсько-польський кордон", - коротко написав Зеленський.

Додав також, що в енергетичній сфері сторони обговорили співпрацю у форматі Вашингтон - Варшава - Київ. Візит українського президента триватиме також 1 вересня.

Нагадаємо, у ході візиту в Польщу Володимир Зеленський заявив, що Україна співпрацює з Польщею в рамках будівництва трансєвропейської магістралі "Віа-Карпатія". Сторони також обговорили амбітний проект водного шляху Е-40. Зеленський також поінформував про плани покращувати роботу пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

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