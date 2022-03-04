Україна повністю готова до інтеграції енергосистеми з Європою, - ДТЕК

Українська енергосистема сьогодні повністю готова до синхронізації з єдиною енергосистемою країн ЄС ENTSO-E, і для завершення цього процесу потрібна лише політична воля європейських партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора ДТЕК Максима Тімченка під час брифінгу за участі іноземних ЗМІ.

"Синхронізація енергосистеми України з ENTSO-E є найважливішим кроком, який необхідно зробити якомога швидше, щоб уникнути колапсу української енергосистеми. Група ДТЕК цінує зусилля та кроки на зустріч Україні в нинішній ситуації. Україна повністю готова до з'єднання з ENTSO-E. Нам зараз потрібна політична воля наших європейських колег, щоб зробити це якнайшвидше", - зазначив гендиректор ДТЕК.

Він також наголосив, що ДТЕК співпрацює з "Укренерго" для виконання вимог синхронізації. За словами Тімченка, ДТЕК наразі забезпечує безперервну роботу енергетичних об'єктів України і гарантує цілісність енергосистеми. Тімченко зазначив, що приватний бізнес готовий взяти на себе відповідальність забезпечити ефективну інтеграцію України до європейської спільноти.

"Інтеграція України в політичний та економічний простір Європейського Союзу - це, насамперед, синхронізація з європейськими цінностями. Це велика відповідальність як для України, так і для українського бізнесу. Український бізнес готовий взяти на себе цю відповідальність", - підсумував Тімченко.