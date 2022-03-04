Україна повністю готова до інтеграції енергосистеми з Європою, - ДТЕК
Українська енергосистема сьогодні повністю готова до синхронізації з єдиною енергосистемою країн ЄС ENTSO-E, і для завершення цього процесу потрібна лише політична воля європейських партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора ДТЕК Максима Тімченка під час брифінгу за участі іноземних ЗМІ.
"Синхронізація енергосистеми України з ENTSO-E є найважливішим кроком, який необхідно зробити якомога швидше, щоб уникнути колапсу української енергосистеми. Група ДТЕК цінує зусилля та кроки на зустріч Україні в нинішній ситуації. Україна повністю готова до з'єднання з ENTSO-E. Нам зараз потрібна політична воля наших європейських колег, щоб зробити це якнайшвидше", - зазначив гендиректор ДТЕК.
Він також наголосив, що ДТЕК співпрацює з "Укренерго" для виконання вимог синхронізації. За словами Тімченка, ДТЕК наразі забезпечує безперервну роботу енергетичних об'єктів України і гарантує цілісність енергосистеми. Тімченко зазначив, що приватний бізнес готовий взяти на себе відповідальність забезпечити ефективну інтеграцію України до європейської спільноти.
"Інтеграція України в політичний та економічний простір Європейського Союзу - це, насамперед, синхронізація з європейськими цінностями. Це велика відповідальність як для України, так і для українського бізнесу. Український бізнес готовий взяти на себе цю відповідальність", - підсумував Тімченко.
Нагадаємо, що вночі 2 березня аварійні бригади "ДТЕК Донецькі електромережі" відновили електроживлення більшої частини міста Маріуполя - Центрального та Приморського районів. За даними Міністерства енергетики, енергетикам вдалося повернути електроживлення 81 тис. абонентів.
Загалом по країні енергетики ДТЕК повернули світло в понад 100 тис. домівок українців.