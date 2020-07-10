Україна за півроку втратила майже 10% обсягу торгівлі з іншими країнами

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-червні 2020 року склав 47,223 млрд доларів. Це на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року (52,175 млрд доларів).

Про це свідчать дані митної статистики України.

Таким чином, падіння товарообігу в червні дещо сповільнилося, оскільки за січень-травень було падіння на 10%.

customs.gov.ua

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за перші шість місяців 2020 року склав 22,915 млрд доларів, що на 6% менше, ніж у минулому році, імпорт скоротився на 12% до 24,308 млрд доларів. Від'ємне сальдо зафіксовано на рівні 1,393 млрд доларів.

Експорт продовольства за січень-червень 2020 року виріс на 21% до 10,271 млрд доларів, експорт металів скоротився на 19% до 4,546 млрд доларів. Імпорт паливно-енергетичних товарів впав на 27% до 3,966 млрд доларів.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2020 році через звуження зовнішнього попиту, падіння світових цін на товари, які переважають в українському експорті, поглибиться в порівнянні з попереднім роком.

Відзначимо, у 2019 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, становила 52,4%, в той час як у 2018 році - 53,2%, у 2017 році - 52,3%.