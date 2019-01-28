Україна підписала з Норвегією попередні контракти на 1,5 млрд доларів

Більшість контрактів відносяться до відновлювальної енергетики

Украина и Норвегия подписали предварительные контракты примерно на 1,5 млрд долларов, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман по итогам Украинско-норвежского делового форума. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

В частности, Гройсман отметил, что из общей суммы контрактов "около 1 млрд долларов - это инвестиции в возобновляемую энергетику".

Он также добавил, что спектр сотрудничества достаточно велик: агросектор, IT, автомобилестроение. При этом сегмент возобновляемой энергетики - это ветровая, солнечная и гидроэнергетика.

"Это хороший сигнал и хороший результат. Далее контакты между украинскими и норвежскими предпринимателями будут усиливаться. В каждом моем визите компонент экономики занимает важное место", - сказал Гройсман.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 28 января находится с визитом в Норвегии. Во время встречи с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг глава украинского правительства пригласил норвежских инвесторов принять участие в аукционах по продаже спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами.

Как сообщало РБК-Украина, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) финансирует строительство в Черкасской области солнечной электростанции мощностью 30 МВт. Проект будет внедрен Украинским механизмом специального назначения, что полностью принадлежит норвежскому разработчику солнечных электростанций Scatec Solar ASA.