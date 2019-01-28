Гройсман запросив норвежські компанії до видобутку нафти і газу в Україні

Фото: Володимир Гройсман та Ерна Солберг (kmu.gov.ua)

Український прем’єр знаходиться з візитом у Норвегії

Голова українського уряду Володимир Гройсман під час зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії Ерною Солберг обговорив посилення присутності норвезького бізнесу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прем’єра у Twitter.

Гройсман, зокрема, запросив норвезьких інвесторів взяти участь в аукціонах з продажу спецдозволів на користування нафтогазоносними надрами.

"Окрема тема - посилення інвестиційної співпраці України і Норвегії. Сфери взаємного інтересу відновлювана енергетика, агровиробництво, IT, захист довкілля", - написав український прем’єр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 28 січня знаходиться з візитом Норвегії. Візит покликаний сприяти зміцненню українсько-норвезького співробітництва у політичній, торгово-економічній, інвестиційній та інших сферах, налагодженню прямих контактів між представниками ділових кіл двох країн. Однією з центральних подій візиту стане Українсько-норвезький бізнес-форум.

Як повідомляло РБК-Україна, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) фінансує будівництво у Черкаській області сонячної електростанції потужністю 30 МВт. Проект буде впроваджений Українським механізмом спеціального призначення, що повністю належить норвезькому розробнику сонячних електростанцій Scatec Solar ASA.