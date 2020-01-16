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Deutsche Bahn зустрінеться в Києві з УЗ для інвестування в галузь, - екс-депутат Бундестагу

Новини » Економіка     16.01.2020 - 08:00
Deutsche Bahn зустрінеться в Києві з УЗ для інвестування в галузь, - екс-депутат Бундестагу
Фото: Німецький швидкісний поїзд ICE (bahn.de)

Представники німецького концерну планують відвідати Київ уже найближчим часом

Преставники німецького концерну Deutsche Bahn мають намір провести зустріч в Києві з урядом України та найбільшим українським ж/д перевізником "Укрзалізницею" для опрацювання питання стратегічного партнерства. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник директора Берлінського центру вивчення Східної Європи та екс-депутат Бундестагу Дмитро Стратіевскій, передає РБК-Україна.

За інформацією екс-депутата Бундестагу, представники концерну планують відвідати Київ у найближчі дні.

"Альянс з Deutsche Bahn - це цікаво для України, в першу чергу, технологіями та інвестиціями в оновлення інфраструктури. Безсумнівно, лідерам німецького ринку є чим поділитися з українськими колегами. До цього процесу планують підключитися Deutsche Bank і E.ON", - говорить екс -депутат.

Нагадаємо, у вересні 2019 року президент Володимир Зеленський доручив Кабміну і МІУ розробити план реструктуризації "Укрзалізниці", який передбачає поділ компанії на трьох операторів: інфраструктурного, вантажного і пасажирського, а також виробничий блок.

Пізніше міністр Владислав Криклій обіцяв визначитися з керівництвом УЗ найближчим часом.

У самій компанії відзначають, що поділ підприємства на трьох операторів - вантажного, пасажирського та інфраструктурного - планується завершити до кінця 2021 року.

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