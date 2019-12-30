Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п’ять років, - Зеленський

Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п’ять років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

За його словами, сторони можуть продовжити контракт ще на десять років.

"Кінець року, але не досягнень. Україна підписала контракт на транзит газу на п’ять років, впродовж яких ми отримаємо понад $7 мільярдів.Сторони можуть продовжити контракт ще на десять років", - написав Зеленський.

"Українська ГТС буде завантажена, а це - енергетична безпека та добробут українців! Мінімально гарантована прокачка - 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири. Фактично ж прокачувати можемо більше. Європа знає, що ми не підведемо в енергетичній безпеці", - зазначив президент.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі заявив, що газові контракти позитивно вплинуть на енергетичні ринки і стануть значним фактором зниження ціни газу.

"В результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий газовий контракт. Наша команда захистила національні інтереси України. Це позитивно вплине на енергетичні ринки і стане значним фактором зниження ціни газу на ринку", - підкреслив він.

Гончарук підкреслив, що Україна в черговий раз довела Європі, що є надійним партнером, який виконує свої зобов'язання і "гарантує енергетичну безпеку в регіоні".

Нагадаємо, раніше глава оператора "Газотранспортної системи України" Сергій Макогон оголосив про завершення чотириденного переговорного процесу з "Газпромом" щодо транзиту газу. Він додав, що українська сторона вирушила в Брюссель для підписання угоди зі словацьким оператором ГТС Eustream.

Крім того, заступник міністра юстиції України Іван Ліщина заявив, що російський "Газпром" і українська сторона підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі. Також Ліщина опублікував документ, підписаний представником "Газпрому" Оленою Бурмістровою та міністром юстиції України Денисом Малюською.

Також РБК-Україна писало, що 19 грудня Росія, Україна та Європейська комісія досягли принципової угоди по транзиту газу.