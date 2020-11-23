Україна піднялася у рейтингу процвітання

Україна посіла 92-е місце в Індексі процвітання країн світу за 2020 рік, піднявшись у порівнянні з минулим роком на чотири позиції. Десять років тому, у 2010 році Україна займала 89-е місце.

Про це свідчать дані The Legatum Prosperity Index, який оприлюднив освітній аналітичний центр Legatum Institute.

Перше місце в рейтингу за 2020 рік займає Данія, на другому місці - Норвегія. Далі йдуть Швейцарія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди, Нова Зеландія, Німеччина, Люксембург і Австрія.

Індекс процвітання Legatum за 2020 рік вимірює рівень процвітання у 167 країнах по всьому світу, в яких проживає разом 99,4% населення світу. Майже 300 країнових показників, згрупованих у 66 елементів, що використовуються для всебічного і цілісного вимірювання поточного стану процвітання і того, як воно змінилося з 2010 року в усьому світі.

Україна у 2019 році зайняла 15 місце в міжнародному рейтингу оптимізму Gallup International з показником індексу 25 пунктів.

Відзначимо, за даними опитування Gallup International, у кінці 2019 року 51% українців вважали себе щасливими, а 18% вважали своє життя нещасливою.