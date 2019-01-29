Україна піднялася на 10 позицій в рейтингу сприйняття корупції

За підсумками 2018 року Україна зайняла 120 місце

Украина по итогам 2018 года улучшила позиции в рейтинге восприятия коррупции, заняв 120 место среди 180 стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование "Индекс восприятия коррупции-2018" антикоррупционной организации Transparency International.

Сообщается, что по итогам исследования Украина набрала 32 балла и заняла 120 место среди 180 стран. Таким образом, Украина поднялась на 10 мест (результат за 2017 год - 30 баллов, 130 место).

Отметим, рейтинг возглавляют Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Сингапур и Швеция. Украина занимает позиции рядом с такими странами, как Либерия, Малави, Мали, Джибути и Габон.

Фото: рейтинг восприятия коррупции (cpi.ti-ukraine.org)

Также сообщается, что среди соседних стран Украина обошла только Российскую Федерацию (28 баллов, 138 место). Рост показателей состоялся, в частности, благодаря оценке ситуации со стороны бизнеса. Позитивное влияние оказало автоматическое возмещения НДС, расширение сфер деятельности систем ProZorro и ProZorro.Продажи и деятельность института бизнес-омбудсмена.

Однако большинство рекомендаций Transparency International были проигнорированы властью. В частности, не повышена роль общественности в процессе проверки кандидатов на должности судей, не было усилено НАБУ, давление на активистов и журналистов так и не прекратилось, не созданы условия для перезапуска НАПК. В организации добавили, что этот дискредитированный орган не способен эффективно выполнять свою роль антикоррупционной инфраструктуре.

Кроме того, СБУ и полиция не избавились от функции борьбы с экономическими преступлениями, не создана Служба финансовых расследований.

Напомним, ранее Transparency International заявляла, что первый этап отбора в Антикоррупционный суд прошли судьи Майдана.

В октябре Transparency призвала украинскую власть наказать заказчиков нападений на активистов.