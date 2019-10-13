Україна підготувала перші дозволи на ексгумацію польських поховань

Україна вирішила зробити перший назустріч Польщі у питаннях історичної пам’яті та підготувала кілька відповідних документів. Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Йдеться про дозволи на проведення ексгумації поховань загиблих в Україні поляків. У відповідь Київ чекає відповідних кроків від Варшави.

"Є вже перші зрушення у цьому напрямку. Є перші дозволи на проведення цих робіт. Ми сподіваємося, що це трохи розблокує всю ситуацію", - сказав Пристайко.

Глава МЗС додав, що позиція української сторони в цьому питанні є принциповою.

"Ми теж нагадуємо про існування наших питань до історичної пам’яті на території теперішньої Польщі. І ми готові рухатися, але вимагаємо до себе відповідного ставлення і очікуємо кроки назустріч", - додав міністр.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України дало дозвіл Польщі на відновлення пошуково-ексгумаційних робіт. Згідно з представленими українською стороною умовами, ексгумаційні роботи повинні проводитися українськими дослідниками спільно з польськими експертами після виконання необхідних формальностей.

Тепер польська сторона повинна вибрати українського підрядника. Підрядник повинен отримати всі необхідні дозволи, вибрати місце, де почнуться геологорозвідувальні і ексгумаційні роботи, і працювати разом з польськими експертами.