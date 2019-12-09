Україна подякувала за підтримку резолюції ООН по Криму

Україна подякувала держави, які виступили за підтримку резолюції ООН по Криму 9 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Постійного представництва України при ООН.

Як відомо, резолюція стосується проблем мілітаризації Російською Федерацією окупованого Криму.

"Ми щиро дякуємо всім державам-членам, які сьогодні виступили співавтором і підтримали проект резолюції Генасамблеї ООН, що стосується проблеми мілітаризації Російською Федерацією окупованого Криму та деяких районів Чорного та Азовського морів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН у понеділок, 9 грудня, схвалила резолюцію по Криму, в якій закликає Росію вивести свої війська з півострова і припинити окупацію території України. Резолюцію по Криму підтримали представники 63 країн-учасниць Генасамблеї ООН.

РБК-Україна писало, що резолюцію ООН по Криму не підтримали 19 країн. Так, проти резолюції проголосували Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Іран, Киргизстан, Лаос, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела і Зімбабве.