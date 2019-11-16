Українці стали чемпіонами світу з MMA

Фото: Анастасія Светкивская (xsport.ua)

Ата Атдаєв і Анастасія Светківська завоювали золоті медалі на чемпіонаті світу з ММА

Українські спортсмени Ата Атдаев і Анастасія Светківська завоювали золоті медалі на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств (ММА) в Бахрейні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на XSport.ua

Повідомляється, що Атдаев став чемпіоном світу у вазі до 56,7 кг, перемігши американця Ісраеля Галвана, Светківська у вазі до 52,2 кг перемогла австралійку Олівію Укмар.

На чемпіонаті світу-2019 бронзові медалі завоювали українці Дарина Самчик (до 52,2 кг) і Дмитро Ружицький (до 93 кг).

Додамо, що в червні Светківська і Атдаев стали чемпіонами Європи з MMA. Так, на відкритому чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств у ваговій категорії до 56,7 кг серед чоловіків українець Атдаев завоював першу в своєму житті золоту медаль континентальної першості.

Нагадаємо, українська велогонщица Олена Старикова завоювала бронзу на етапі Кубка світу з велотреку, що пройшов у Глазго (Шотландія). Українка виступила у спринті, де вийшла в півфінал, але там в обох заїздах поступилася німкені Еммі Хінця, що зайняла друге місце у змаганнях.

Але в бронзових заїздах Старікова виявилася швидше іншій представниці Німеччини Фредерік Чи Софі. Переможницею змагань стала Вай Ши з Гонконгу.