Україна платить за держборгом більше, якщо немає прогресу за програмою МВФ, - аналітик

Відсутність прогресу у виконанні Україною програми з Міжнародним фондом призводить до зростання ставок за позиками. Як зазначив старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович, ринкові запозичення вже обходяться Україні дорожче.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " МВФ на паузі. Де Україні взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами ".

"Ми вважаємо, що Україна вже платить високу ціну за слабке впровадження програми МВФ, оскільки спред до бенчмарку для українських єврооблігацій становить близько 500 базисних пунктів. Тому припускаємо, що без траншів МВФ Україні доведеться виплачувати ще додаткову премію інвесторам", - сказав Котович виданню.

Однак у Міністерстві фінансів вважають, що більшою мірою ціна розміщення залежить від загальної ситуації на ринку і настроїв інвесторів з купівлі або продажу цінних паперів емітентів з країн, що розвиваються, а також схильності інвесторів до ризику.

"Якщо дивитися на історичні дані, то важко оцінити вплив виходу позитивних новин про хід програми з МВФ на спреди суверенних єврооблігацій України, оскільки очікування ринку щодо того чи іншого ходу подій у взаємодії з МВФ вже закладено в ціну до цього моменту", - уточнили РБК-Україна в міністерстві.