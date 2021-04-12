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Україна планує брати участь у програмах з вивчення Марса

Автор: РБК-Україна

Україна планує взяти участь у програмах, які передбачають дослідження Марса. Також в майбутньому Україна буде брати участь у програмі NASA з освоєння Місяця - "Артеміда".

Про це заявив глава Державного космічного агентства України Володимир Тафтай в інтерв'ю "Укрінформу".

"У найближчому майбутньому Україна візьме участь у програмі NASA з освоєння Місяця - "Артеміда". Ми нещодавно підписали меморандум про співпрацю. Крім цього, плануємо брати участь у програмах, передбачають дослідження Марса", - заявив він.

Нагадаємо, 13 листопада минулого року Україна приєдналася до програми NASA "Артеміда". Програма регулює міжнародне співробітництво у дослідженні та освоєнні Місяця, Марса, комет і астероїдів.

Крім того, Україна може допомогти агентству NASA з освоєнням Місяця, однак на сьогодні ще не затверджена Космічна програма на 2021-2025 роки.

Додамо, що в Україні будуть фіксувати екологічні порушення з космосу.

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