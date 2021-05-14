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Україна планує приєднатися до навчань Cyber Flag

Автор: Анастасія Рокитна

Україна має намір приєднатися до щорічних навчань Cyber Flag. Так українська сторона поглибить співпрацю зі Сполученими Штатами у питаннях протидії кібернападам.

Про це заявила на брифінгу посол України в США Оксана Маркарова.

Вона підкреслила, що Україна з початку російської агресії накопичила великий обсяг інформації, а також досвід протидії кібератакам з боку РФ.

"Це питання (кібербезпеки, - ред.) надзвичайно важливе, і ми розуміємо великі вразливості, які є, в тому числі в Україні, бо ми з 2014 року постійно зазнаємо різноманітних кібератак як на критично важливу інфраструктуру, так і на банки, на фінансову систему", - зазначила Маркарова.

Нагадаємо, раніше в СБУ повідомили, що РФ збільшила кількість кібератак на Україну разом з концентрацією військ біля кордонів.

Зазначимо, влада США вважає, що за кібератакою на оператора паливних трубопроводів Colonial Pipeline стояло хакерське угруповання Dark Side. Спецслужби стежать за нею з минулого року.

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