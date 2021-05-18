Україна планує придбати протиракетну систему на кшталт "Залізного куполу", - Таран

Міністр оборони України Андрій Таран розповів, що Міноборони розглядає можливість придбання системи протиракетної оборони на кшталт "Залізного куполу" . Наразі цю систему активно використовує Ізраїль, щоб відбивати обстріли з Сектору Газа.

Про це повідомило агентство "Укрінформ" .

"Залізний купол" - один із найкращих зразків протиракетної оборони, але це лише складова, одна зі складових частин протиракетної оборони. Ще минулого року ми розпочали певні дії щодо створення протиракетної оборони України. Розглядаємо можливості придбання чогось на кшталт "Залізного купола", - сказав він.

Як пояснив Таран, останні події в Ізраїлі довели необхідність наявності такої системи протиракетної оборони в країні.

Нагадаємо, в Україні також планують за прикладом Ізраїлю створити систему оповіщення громадян про надзвичайні ситуації. На реалізацію планується витратити близько 500 млн гривень.

Як відомо, останніми тижнями Ізраїль регулярно потрапляє під ракетні обстріли з боку Сектору Газа. Запущені бойовиками ХАМАС ракети перехоплює система "Залізний купол", однак деяким все ж вдається долетіти до цілі.