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За прикладом Ізраїлю. В Україні з'явиться система оповіщення про надзвичайні ситуації

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Київ, П'ятниця 14 травня 2021 19:31
За прикладом Ізраїлю. В Україні з'явиться система оповіщення про надзвичайні ситуації Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ( РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) прийняла рішення про створення в Україні системи оповіщення громадян про надзвичайні ситуації (НС). На реалізацію проєкту планується витратити близько 500 млн гривень.

Про це на брифінгу повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, система оповіщення про НС буде створена на основі державного мультиплексу, який буде не тільки транслювати до 12 безкоштовних цифрових каналів, а й сповіщати громадян про надзвичайні ситуації.

"У рамках створення цього мультиплексу є формування системи повідомлень про надзвичайні ситуації. Ми бачимо, що відбувається в Ізраїлі, і бачимо, що система оповіщення повинна працювати в державі", - сказав міністр.

Він зазначив, що проєкт планується реалізувати на кредитні кошти, які виділять державні банки на 5-7 років. За попередніми оцінками для створення мультиплексу буде потрібно 490 млн гривень. Погашатися кредити будуть за рахунок доходів Державного Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.

Нагадаємо, ще минулого року президент Володимир Зеленський доручив посилити сигнал цифрового телебачення, в тому числі на Донбасі і в прикордонних районах.

Після цього з'явився список безкоштовних супутникових каналів.

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