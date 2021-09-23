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Україна планує отримати транш МВФ після завершення місії: у Зеленського назвали терміни

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Київ, Четвер 23 вересня 2021 17:49
Україна планує отримати транш МВФ після завершення місії: у Зеленського назвали терміни Фото: Олег Устенко, радник президента (twitter.com focusua)
Автор: Дмитро Левицький

Радник президента України Олег Устенко розповів, коли можна очікувати нового траншу від Міжнародного валютного фонду. За його словами, це має статися після завершення місії фонду в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Україна 24".

Як сказав Устенко, українська сторона очікує, що через два-три тижні після того, як місія МВФ закінчить працювати в Україні та відпрацює отриманий матеріал, питання нового кредиту винесуть на засідання Ради директорів МВФ.

"Ми очікуємо, що ми отримаємо 750 млн доларів відразу після засідання Ради директорів МВФ. І ми також очікуємо, що співпрацю по цій програмі буде продовжено і ще до кінця року ми отримаємо додаткові кошти", - заявив радник президента.

Нагадаємо, місія МВФ розпочала свою роботу в Україні 21 вересня.

А сьогодні глава місії МВФ провела перші переговори з українською владою.

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Олег Устенко МВФ
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