Україна планує отримати транш МВФ після завершення місії: у Зеленського назвали терміни

Радник президента України Олег Устенко розповів, коли можна очікувати нового траншу від Міжнародного валютного фонду. За його словами, це має статися після завершення місії фонду в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Україна 24" .

Як сказав Устенко, українська сторона очікує, що через два-три тижні після того, як місія МВФ закінчить працювати в Україні та відпрацює отриманий матеріал, питання нового кредиту винесуть на засідання Ради директорів МВФ.

"Ми очікуємо, що ми отримаємо 750 млн доларів відразу після засідання Ради директорів МВФ. І ми також очікуємо, що співпрацю по цій програмі буде продовжено і ще до кінця року ми отримаємо додаткові кошти", - заявив радник президента.