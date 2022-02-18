Україна не планує жодних наступальних дій на Донбасі, - Міноборони

Міністерство оборони України відповіло на звинувачення проросійських бойовиків щодо нібито підготовки наступальних дій Збройних сил України на Донбасі. Як кажуть у відомстві, українська армія не готується до наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони .

Як наголосили у міністерстві, заяви окупантів про підготовку українських військових до наступальних дій

"Це дезінформація. Українська армія не планує жодних наступальних дій і не застосовує зброю, якщо це може створити загрози для мирних громадян. Усі заходи в зоні проведення Операції об’єднаних сил мають виключно оборонний характер", - заявили у відомстві.

У міністерстві також зазначили, що Україна виступає за політико-дипломатичний сценарій розв’язання конфлікту та чітко дотримується своїх зобов'язань.