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Україна не планує жодних наступальних дій на Донбасі, - Міноборони

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство оборони України відповіло на звинувачення проросійських бойовиків щодо нібито підготовки наступальних дій Збройних сил України на Донбасі. Як кажуть у відомстві, українська армія не готується до наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Як наголосили у міністерстві, заяви окупантів про підготовку українських військових до наступальних дій

"Це дезінформація. Українська армія не планує жодних наступальних дій і не застосовує зброю, якщо це може створити загрози для мирних громадян. Усі заходи в зоні проведення Операції об’єднаних сил мають виключно оборонний характер", - заявили у відомстві.

У міністерстві також зазначили, що Україна виступає за політико-дипломатичний сценарій розв’язання конфлікту та чітко дотримується своїх зобов'язань.

Нагадаємо, сьогодні бойовики заявили про нібито запобігання "українській диверсії" на хімзавод.

Після цього ватажки так званих "ЛНР" та "ДНР" оголосили про евакуацію населення на територію РФ.

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