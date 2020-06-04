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"Нафтогаз" продаватиме газ населенню через банки

Новини » Економіка     04.06.2020 - 11:50
"Нафтогаз" продаватиме газ населенню через банки
Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Відкриття роздрібного ринку заплановано на 1 липня

"Нафтогаз України" має намір продавати газ для населення через державні Ощадбанк і ПриватБанк. У відділеннях банків можна буде укласти договір з 1 липня 2020 року.

Про це повідомив голова ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" Максим Рабінович сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У нас укладені договори з двома найбільшими банківськими мережами і майже укладений договір з найбільшим поштовим оператором (Ощадбанк, Приватбанк та "Укрпошта", - ред). Ми також ведемо переговори з багатьма роздрібними мережами", - сказав він.

За його словами, поки компанія не планує відкривати центри обслуговування клієнтів в стандартному форматі, а буде працювати через агентські мережі.

"Це великі банківські мережі, великі поштові мережі, це ті роздрібні точки, які вже мають певний трафік клієнтів. І клієнтові буде зручно, наприклад, коли він піде вирішувати банківські питання, забрати посилку або відправити лист - заодно вибрати вигідний тариф на газ", - сказав Рабинович.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів переніс перехід на ринкові ціни на газ для населення з 1 травня на 1 липня.

Таким чином, "Нафтогаз України" до 1 липня 2020 року поставляти газ на умовах ПСО постачальникам природного газу для потреб побутових споживачів і релігійних організацій.

Крім того, "Нафтогаз України" до 1 травня 2021 року буде поставляти газ на умовах ПСО виробникам теплової енергії, що здійснюють виробництво теплової енергії для всіх категорій споживачів.

За даними НБУ, станом на 1 квітня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків.

Кількість діючих структурних підрозділів за перший квартал 2020 року скоротилася на 118 з 8002 до 7884 відділень.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України газбанкиНафтогаз України
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