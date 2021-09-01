RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна передала США список полонених в Криму та на Донбасі

Автор: Сергій Пишкін

Українська делегація передала президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену список незаконно ув'язнених українців на окупованих територіях Донбасу, Криму й Російської Федерації. У документі зазначаються імена 450 осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні.

Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, попросив у лідера США допомогти з визволенням незаконно ув'язненних Росією українців.

"Ми зранку передали вашій команді список людей, які перебувають у полоні на окупованій частині Донбасу, в Криму й в Російській Федерації. І їх біля 450 людей. Як США можуть допомогти у цьому питанні?", - відзначив президент України.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Володимир Зеленський відвезе до США списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКиївДжозеф Байден