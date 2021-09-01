Україна передала США список полонених в Криму та на Донбасі

Українська делегація передала президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену список незаконно ув'язнених українців на окупованих територіях Донбасу, Криму й Російської Федерації. У документі зазначаються імена 450 осіб.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні.
Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, попросив у лідера США допомогти з визволенням незаконно ув'язненних Росією українців.
"Ми зранку передали вашій команді список людей, які перебувають у полоні на окупованій частині Донбасу, в Криму й в Російській Федерації. І їх біля 450 людей. Як США можуть допомогти у цьому питанні?", - відзначив президент України.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Володимир Зеленський відвезе до США списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму.