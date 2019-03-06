Україна передала Росії списки українців для звільнення

Крім того, Денісова вимагає від Москалькової список кримчан, яких нібито переслідує влада в Україні

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина передала Российской Федерации списки украинских граждан для освобождения в ходе обмена пленными. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook омбудсмена.

Денисова также подчеркнула, что глубоко возмущена словами уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о якобы преследовании Украиной жителей аннексированного Россией Крыма.

"Эта информация была предоставлена ​​российским омбудсменом во время встречи с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет и затем распространена СМИ. Она должна быть подтверждена или опровергнута РФ. Жду от Татьяны Москальковой список фамилий тех людей, против которых, по ее словам, власть Украины "объявила буквально охоту", - написала омбудсмен.

Она также подчеркнула, что распространение такой информации без фамилий не к лицу статусу уполномоченного по правам человека.

"В отличие от РФ, Украина знает все фамилии и защищает каждого своего гражданина. Нами переданы России списки украинцев для безусловного освобождения и возвращения на Родину", - отметила Денисова.

Напомним, в конце февраля Денисова заявила, что Украина готова обменять 25 россиян на 25 украинцев в ближайшее время.

Как писало РБК-Украина ранее, представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина направила уже 13 предложений с формулами проведения обмена пленными для возвращения украинцев, которых удерживают в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Добавим, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в конце января заявила, что Россия снова заблокировала переговоры в Минске об обмене заложниками.