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Україна висловила протест через засудження фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір"

Новини » Політика     12.11.2019 - 18:31
Україна висловила протест через засудження фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Це рішення в МЗС вважають політично вмотивованим

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест російській стороні через засудження шести кримчан у "справі Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України.

Рішення Південного окружного військового суду РФ українська сторона вважає політично вмотивованим, оскільки "суд проігнорував відсутність доказової бази і підтримав запит сторони обвинувачення, засудивши Мусліма Алієва до 19 років, Інвера Бекірова до 18 років, Еміра-Усеїна Куку та Вадима Сірука до 12 років, Рефата Алімова до 8 років, Арсена Джеппарова до 7 років позбавлення волі".

Звинувачення кримчан в участі у діяльності терористичної організації МЗС України називає сфабрикованими.

"Це ганебне рішення вкотре підтвердило, що російське антитерористичне законодавство широко застосовується російською окупаційною адміністрацією для прикриття політичних репресій проти представників кримськотатарського народу", - йдеться в заяві.

Українські дипломати також закликали міжнародну спільноту засудити це неправомірне рішення і посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ та відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо, сьогодні у Ростові-на-Дону засудили шість фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".

РБК-Україна писало, що омбудсмен Людмила Денісова вважає, що вирок південного окружного військового суду Ростова-на-Дону для шести кримчан у "справі Хізб ут-Тахрір" міг бути пов'язаний із засудженням ними анексії Криму Росією.

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