RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна передала Франції викрадену з музею Нансі картину

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 12 лютого, Україна передала Франції картину, яку в 2018 році викрали з музею в Нансі. Українські правоохоронці виявили її навесні 2019.

Про це у Twitter повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко.

Популярні новини
Чи будуть вакцинувати перехворілих COVID: рекомендації МОЗ 11 лютого 2021
Коли закінчаться снігопади в Україні: синоптики назвали нову дату 12 лютого 2021
Перейменування проспекту Бандери назад на Московський оскаржать в суді, - КМДА 11 лютого 2021
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату 11 лютого 2021
Під Горлівкою російський снайпер вбив бійця ЗСУ 11 лютого 2021
У рейтингу партій сталися зміни: партія Порошенка вийшла на перше місце 11 лютого 2021
У Вінниці чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів 11 лютого 2021
У Києві закривають школи і садки. У КМДА назвали причину 10 лютого 2021
Знову Московський. Суд в Києві скасував перейменування проспекту Бандери 11 лютого 2021
Румунія відновила роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною 12 лютого 2021

"Гарні ті історії, які добре закінчуються! Мав честь взяти участь у церемонії повернення місту Нансі викраденої картини Поля Сіньяка, знайденої завдяки українським правоохоронцям та командній роботі з французькими колегами. Франція завжди може розраховувати на Україну як на надійного друга і партнера", - зазначив Омельченко.

Нагадаємо, картину Сіньяка "Порт Ла-Рошель" виявили навесні 2019 року під час затримання злочинного угруповання у Києві. Вартість картини оцінюється в 1,5 млн доларів. Тоді ж Україна обіцяла, що передасть її найближчим часом, але в підсумку процес затягнувся майже на два роки.

В поліції заявляли, що отримали оперативну інформацію про те, що злочинці намагалися знайти в Україні покупців не вкрадені картини. Разом з "Порт Ла-Рошель" було знайдено ще кілька творів мистецтва.

Раніше США повернули Україні картину, викрадену нацистами під час Другої світової війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ФранціяУкраїнакартины
Читайте також
Україна та Грузія домовилися разом протистояти загрозам Кремля
Прогноз погоди