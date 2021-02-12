Україна передала Франції викрадену з музею Нансі картину

Сьогодні, 12 лютого, Україна передала Франції картину, яку в 2018 році викрали з музею в Нансі. Українські правоохоронці виявили її навесні 2019.

Про це у Twitter повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко.

"Гарні ті історії, які добре закінчуються! Мав честь взяти участь у церемонії повернення місту Нансі викраденої картини Поля Сіньяка, знайденої завдяки українським правоохоронцям та командній роботі з французькими колегами. Франція завжди може розраховувати на Україну як на надійного друга і партнера", - зазначив Омельченко.

Нагадаємо, картину Сіньяка "Порт Ла-Рошель" виявили навесні 2019 року під час затримання злочинного угруповання у Києві. Вартість картини оцінюється в 1,5 млн доларів. Тоді ж Україна обіцяла, що передасть її найближчим часом, але в підсумку процес затягнувся майже на два роки.

В поліції заявляли, що отримали оперативну інформацію про те, що злочинці намагалися знайти в Україні покупців не вкрадені картини. Разом з "Порт Ла-Рошель" було знайдено ще кілька творів мистецтва.

Раніше США повернули Україні картину, викрадену нацистами під час Другої світової війни.