Україна передає до Міжнародного морського трибуналу докази проти Росії

Україна передає Міжнародному трибуналу ООН меморандум із доказовими матеріалами у процесі проти РФ. Українська сторона надає факти, зображення, докази і юридичну позицію.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Кулеба заявив, що Україна не прагне помсти, а прагне справедливості.

"Сьогодні ми передаємо нашу позицію на розгляд Арбітражного трибуналу. Це документ під назвою Memorial Ukraine. Факти, зображення, докази, юридична позиція - все тут, системно, якісно", - заявив він.

Раніше повідомлялось, що Україна подала міжнародну заяву проти Росії - про порушення прав політичних в'язнів, а також про порушення прав захоплених українських військових моряків. Всі справи перебувають на різних стадіях розгляду.

Також українська держава передасть в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду докази порушення прав полонених українців проросійськими бойовиками.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний комітет Червоного Хреста досі не отримав повного доступу до полонених українців на окупованих територіях Донбасу, попри домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою