Україна з партнерами готує пакет санкцій проти РФ через агресію в Азовському морі

Україна провела роз'яснювальну роботу з державами-членами антиросійської коаліції

Украина совместно с международными партнерами по антироссийской коалиции готовит "Азовский пакет" санкций в ответ на незаконную агрессию России в Керченском проливе. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью УНИАН.

Омелян рассказал, что после захвата РФ украинских кораблей и моряков, Украина провела разъяснительную работу с государствами-членами антироссийской коалиции.

"Готовим с нашими партнерами по антироссийской коалиции "Азовский пакет" санкций. На этой неделе Спецмиссия ЕС находится в регионе. Мы верим, что хотя и сложно найти в ЕС консенсус, но Азовский пакет санкций будет принят. Это в очередной раз ударит по России и должно поставить ее на место", - сказал Омелян.

Он отметил, что в настоящее время наблюдается улучшение ситуации с проходом судов по Керченскому проливу.

"Но он далек от идеального в нашем понимании. Суда не должны на входе или на выходе ожидать по несколько часов, раньше эта отметка вообще была равна нулю. Сейчас суда ожидают в среднем 15 часов, а еще совсем недавно ожидали много суток", - добавил министр.

Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что США намерены в феврале пересмотреть санкции в отношении Москвы, которые были введены после аннексии Крыма.

Ранее сообщалось, что главы министерств иностранных дел стран ЕС на заседании в феврале не будуть принимать заключение относительно ситуации в Украине.