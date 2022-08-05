Україна очікує, що Туреччина заборонить Росії ввозити вкрадене зерно, - посол

Україна очікує, що Туреччина заборонить Росії завозити вкрадене українське зерно. Наразі робота над цим питанням досі триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Туреччині Василя Боднара під час брифінгу.
За його словами, Офіс генпрокурора направив вже п'ять звернень до турецької сторони та отримав згоду на комунікацію. Наступного тижня представники правоохоронних органів обговорять питання заборони.
"Ми очікуємо також, що у Туреччині буде ухвалено відповідні обмеження, які не дозволять росіянам нелегально завозити це зерно", - зазначив дипломат.
Він пояснив, що Туреччина немає права на арешт суден з зерном з російськими документами. Також формально неможливо закрити Босфор і Дарданелли для цих кораблів.
"Єдиний виняток є для небезпечного вантажу чи нелегального вантажу. Тоді корабель може бути зупинений та оглянутий, навіть заарештований, якщо цей вантаж становить загрозу для Турецької держави", - додав Боднар.
Нагадаємо, що перше судно з українським зерном пройшло інспекцію у Стамбулі.
Туреччина вважає, що з українських портів можуть щодня виходити декілька суден з продовольством.
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