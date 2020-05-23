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Україна відреагувала на рішення США вийти з Договору з відкритого неба

Новини » Політика     23.05.2020 - 12:52
Україна відреагувала на рішення США вийти з Договору з відкритого неба
Фото: будівля МЗС України (facebook.com/UkraineMFA)

Україна зацікавлена у збереженні Договору з відкритого неба

Україна відреагувала на рішення Сполучених Штатів Америки про вихід з Договору з відкритого неба. Україна зацікавлена у збереженні та подальшій імплементації цього міжнародного договору.

Про це заявили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

У МЗС заявили, що Україна зацікавлена у збереженні Договору з відкритого неба, але за умови добросовісного виконання усіма без виключення державами-учасницями.

"Режим "відкритого неба" сприяв імплементації резолюції ГА ООН щодо мілітаризації Криму, а також частин Чорного та Азовського морів. Зокрема, проведення спостережного польоту США за участю багатонаціональної команди іноземних інспекторів уздовж північного узбережжя Криму сприяло нормалізації поведінки РФ у цих водах", - наголосили у відомстві.

Однак, як констатують в МЗС, з 2015 року ефективність договору знижується через неможливість здійснювати міжнародний повітряний моніторинг за військовою активністю РФ у Криму та на Донбасі.

Нагадаємо, 21 травня американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з Договору з відкритого неба через порушення Росією умов цієї угоди.

Пізніше в Європейському союзі закликали Білий дім переглянути рішення про вихід з договору, адже він є ключовим елементом контролю за озброєнням.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України МЗССполучені Штати АмерикиУкраїнадоговор
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