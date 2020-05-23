Украина отреагировала на решение США выйти из Договора по открытому небу

Фото: здание МИД Украины (facebook.com/UkraineMFA)

Украина заинтересована в сохранении Договора по открытому небу

Украина отреагировала на решение Соединенных Штатов Америки о выходе из Договора по открытому небу. Украина заинтересована в сохранении и дальнейшей имплементации этого международного договора.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В МИД заявили, что Украина заинтересована в сохранении Договора по открытому небу, но при условии добросовестного выполнения всеми без исключения государствами-участниками.

"Режим "открытого неба" способствовал имплементации резолюции ГА ООН по милитаризации Крыма, а также частей Черного и Азовского морей. В частности, проведение наблюдательного полета США с участием многонациональной команды иностранных инспекторов вдоль северного побережья Крыма способствовало нормализации поведения РФ в этих водах", - подчеркнули в ведомстве.

Однако, как констатируют в МИД, с 2015 года эффективность договора снижается из-за невозможности осуществлять международный воздушный мониторинг за военной активностью РФ в Крыму и на Донбассе.

Напомним, 21 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу из-за нарушения Россией условий этого соглашения.

Позже в Европейском союзе призвали Белый дом пересмотреть решение о выходе из договора, ведь он является ключевым элементом контроля за вооружением.

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Автор: Дмитрий Левицкий