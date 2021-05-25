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Україна скасовує всі авіарейси до Білорусі: список

Автор: Уляна Безпалько

Україна з опівночі 26 травня закриває авіасполучення з Білоруссю і скасовує всі рейси. До заборони між країнами виконувалося 65 рейсів на тиждень.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури.

Повідомляється, що до заборони 4 рейси на тиждень виконувала українська компанія "Мотор Січ" за маршрутом Запоріжжя - Мінськ. Білоруська компанія "Бєлавіа" обслуговувала інші рейси:

  • Мінськ - Київ, 35 рейсів на тиждень
  • Мінськ - Одеса, 14 рейсів на тиждень
  • Мінськ - Харків, 5 рейсів на тиждень
  • Мінськ - Львів, 7 рейсів на тиждень

"У зв'язку з припиненням прямого авіасполучення, а також забороною виконання будь-яких видів польотів українськими експлуатантами в повітряному просторі Республіки Білорусь, усі перераховані вище рейси будуть скасовані", - повідомили в Міністерстві інфраструктури.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що обліт території Білорусі збільшить тривалість польотів приблизно на 25-35 хвилин.

А посольство України вже випустило роз'яснення про те, як українські громадяни можуть залишити територію Білорусі після скасування прямого авіасполучення.

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