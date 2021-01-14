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Україна може скасувати візи для британців у 2021 році

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна розглядає можливість скасувати візи для громадян Великобританії у 2021 році. Це може бути зроблено з урахуванням політики мобільності Великобританії щодо України.

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Про це Кулеба написав у Twitter.

"Ми розглядаємо це (можливість скасування віз для британців, - ред.), з належним урахуванням стратегічного характеру українсько-британських відносин та політики мобільності Великобританії щодо України", - написав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Великобританія можуть посилити стратегічне партнерство для протидії агресії Росії.

Крім того, раніше у Британії назвали терміни початку переговорів про безвізовий режим з Україною.

При цьому посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила, що надання безвізового режиму Україні не залежить від політичних рішень.

Також Кулеба заявив, що для України існує реальна перспектива спрощення візового режиму з Великобританією, проте в Сполученому Королівстві поки не готові вести переговори про безвіз.

Прогноз погоди
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