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Для України реальна перспектива спрощення візового режиму з Британією, - Кулеба

Київ, Середа 13 січня 2021 09:57
Для України реальна перспектива спрощення візового режиму з Британією, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Для України існує реальна перспектива спрощення візового режиму з Великою Британією. При цьому поки Британія не готова вести переговори про введення безвізу.

Про це в інтерв'ю "Обозреватель" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що в Британії один з найжорсткіших візових режимів у світі.

"Британці не готові йти на безвіз, але вони готові до діалогу щодо мобільності для спрощення візового режиму. Реальною перспективою є наступне: візи залишаться, але отримувати їх стане простіше", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що в кінці 2020 року під час зустрічі з послом Великобританії чітко зазначив, що Україні необхідні "дієві кроки з британської сторони на найближчу перспективу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Великобританія можуть посилити стратегічне партнерство для протидії агресії Росії.

Також повідомлялося, що Україна і Європейський союз можуть підписати угоду про Спільний авіаційний простір вже 11 лютого.

Крім цього РБК-Україна писало, що Кулеба назвав єдиною проблемою для українського безвізу пандемію коронавірусу.

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