ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна може скасувати візи для британців у 2021 році

Київ, Четвер 14 січня 2021 19:23
Україна може скасувати візи для британців у 2021 році
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна розглядає можливість скасувати візи для громадян Великобританії у 2021 році. Це може бути зроблено з урахуванням політики мобільності Великобританії щодо України.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Ми розглядаємо це (можливість скасування віз для британців, - ред.), з належним урахуванням стратегічного характеру українсько-британських відносин та політики мобільності Великобританії щодо України", - написав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Великобританія можуть посилити стратегічне партнерство для протидії агресії Росії.

Крім того, раніше у Британії назвали терміни початку переговорів про безвізовий режим з Україною.

При цьому посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила, що надання безвізового режиму Україні не залежить від політичних рішень.

Також Кулеба заявив, що для України існує реальна перспектива спрощення візового режиму з Великобританією, проте в Сполученому Королівстві поки не готові вести переговори про безвіз.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика УкраїнаВеликобританияДмитро КулебаБезвиз

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся