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Украина может отменить визы для британцев в 2021 году

Киев, Четверг 14 января 2021 19:23
Украина может отменить визы для британцев в 2021 году
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассматривает возможность отменить визы для граждан Великобритании в 2021 году. Это может быть сделано с учетом политики мобильности Великобритании в отношении Украины.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Мы рассматриваем это (возможность отмены виз для британцев, - ред.), с должным учетом стратегического характера украинско-британских отношений и политики мобильности Великобритании в отношении Украины", - написал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Великобритания могут усилить стратегическое партнерство для противодействия агрессии России.

Кроме того, ранее в Британии назвали сроки начала переговоров о безвизовом режиме с Украиной.

При этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что предоставление безвизового режима Украине не зависит от политических решений.

Также Кулеба заявил, что для Украины существует реальная перспектива упрощения визового режима с Великобританией, однако в Соединенном Королевстве пока не готовы вести переговоры о безвизе.

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