Україна може скасувати безвіз з Ізраїлем

Таке рішення можуть прийняти у разі, якщо права українських туристів будуть систематично порушуватися на кордоні

Министерство иностранных дел Украины (МИД) не исключает возможность отмены безвизового режима с Израилем. Об этом заявила спикер МИД Екатерина Зеленко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД Украины.

Она сообщила, что такое решение могут принять в случае, если права украинских туристов и путешественников будут систематически нарушаться на границе.

"В случае, если иностранные правительства не будут надлежащим образом относится к борьбе с нелегальным наймом и трудостройством на работу украинских граждан, если права украинских туристов и путешественников будут систематически нарушаться, в частности на границе, мы будем пересматривать условия поездок граждан, в том числе - целесообразность сохранения безвизового режима для граждан тех стран, где права наших соотечественников систематически нарушаются", - сказала Зеленко.

РБК-Украина писало, что украинские пограничники на прошлой неделе ознакомили посла Израиля с требованиями законодательства Украины по пограничным вопросам, регламентирующих въезд на территорию Украины иностранцев.

Напомним, возросло количество отказов въезда в Украину израильским туристам. Увеличение количества отказов израильским гражданам связано с большим количеством туристов, которые не имеют с собой достаточного количества средств, не могут подтвердить цель и программу своей поездки.